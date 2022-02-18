9 игроков «Ромы» пропустят матч против «Вероны»

Жозе Моуринью на предматчевой пресс-конференции накануне игры против «Вероны» подтвердил, что в грядущем матче его команде по различным причинам не помогут 9 футболистов. При этом португалец заявил, что в этот список не входит Николо Дзаньоло.

«9 футболистов будут вне игры завтра. В этот список не входит Николо Дзаньоло. У нас будет тренировка в 17:00, а завтрашняя игра стартует в 18:00. Посмотрим, как Николо почувствует себя к этому времени», – заявил Моуринью на пресс-конференции.

Напомним, что «Рома» на данный момент находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. До зоны Лиги чемпионов команду Моуринью отделяет всего 6 очков.