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Чемпионат Италии. Серия А

«Севилья» может продать Алехандро Гомеса и купить Кристанте

15 Февраля 2022 • 16:39 Комментировать
Рома
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Верона
1.83 3.80 4.10
19.02 20:00
Испанская «Севилья» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Ромы» Брайана Кристанте. Ближайшим летом андалузский клуб может предложить римлянам обмен игрока на Алехандро Гомеса, который ранее выступал в Серии А за «Аталанту».
 
Несмотря на то, что Гомес в этом сезоне является ключевым игроком в команде Лопетеги, аргентинец скучает по Италии и хотел бы вернуться туда следующим летом. Что касается Кристанте, то футболист далеко не всегда выходит в стартовом составе «Ромы», и поэтому может сменить клуб по окончанию сезона.
 
В этом сезоне Гомес забил 4 гола в 19 матчах за «Севилью» в Ла Лиге. Что касается Кристанте, то на счету итальянца 2 гола в Серии А.
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Севилья Алехандро Гомес Брайан Кристанте
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