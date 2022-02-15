«Севилья» может продать Алехандро Гомеса и купить Кристанте

Испанская «Севилья» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Ромы» Брайана Кристанте. Ближайшим летом андалузский клуб может предложить римлянам обмен игрока на Алехандро Гомеса, который ранее выступал в Серии А за «Аталанту».

Несмотря на то, что Гомес в этом сезоне является ключевым игроком в команде Лопетеги, аргентинец скучает по Италии и хотел бы вернуться туда следующим летом. Что касается Кристанте, то футболист далеко не всегда выходит в стартовом составе «Ромы», и поэтому может сменить клуб по окончанию сезона.

В этом сезоне Гомес забил 4 гола в 19 матчах за «Севилью» в Ла Лиге. Что касается Кристанте, то на счету итальянца 2 гола в Серии А.