Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

Эль-Шаарави получил травму икроножной мышцы и выбыл из строя на две недели

16 Февраля 2022 • 08:57 Комментировать
Рома
...
Верона
1.83 3.80 4.10
19.02 20:00

Нападающий  «Ромы» Стефан Эль-Шаарави снова выбыл из строя - он травмировался в конце прошлого года, затем было вылечился, но сейчас снова получил повреждение икроножной мышцы, из-за чего ему придется пропустить около двух недель. Это означает, что Стефан пропустит матчи с «Вероной» и «Специей», уточняет forzaroma.info.

Это очевидная потеря для наставника «волков» Жозе Моуринью, так как Фараон регулярно помогал команде - в текущем сезоне он сыграл в восемнадцати матчах, забив два гола. Теперь Моуринью придется как-то решать эту проблему до конца месяца, а клуб тем временем идет лишь на седьмом месте в турнирной таблице Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Стефан Эль-Шаарави
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА ВЕРОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Февраля
08:57 · Италия. Серия А
Эль-Шаарави получил травму икроножной мышцы и выбыл из строя на две недели
08:35 · Италия. Серия А
«Ювентус» - очередной претендент на оборонца «Дженоа» Камбьясо
08:27 · Италия. Серия А
Альбертини призвал Кесси раскрыть карты
05:44 · Италия. Серия А
Тренер Жиру в «Монпелье»: «Он сделает это и с «Миланом»
01:13 · Италия. Серия А
Габбьядини успешно прооперирован
00:04 · Италия. Серия А
Никола стал новым тренером «Салернитаны»
15 Февраля
23:28 · Италия. Серия А
Кассано в непечатных выражениях раскритиковал деятельность Моуринью
20:00 · Англия. Премьер-лига
Роналду может воссоединиться с Моуринью в «Роме» 1
16:39 · Италия. Серия А
«Севилья» может продать Алехандро Гомеса и купить Кристанте
15:36 · Италия. Серия А
«Лацио» нацелился на Романьоли и Оспину
15:00 · Италия. Серия А
Ренату Саншеш прокомментировал пост Меньяна на итальянском. Игрок может перейти в «Милан» 1
14:24 · Италия. Серия А
​«Реал» положил глаз на защитника «Интера»
13:21 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Зюле в итальянском гранде 1
09:09 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» высказались о контракте Дибалы
08:25 · Италия. Серия А
Полузащитнику «Торино» прооперировали нос
Все новости
Рекомендуем