Эль-Шаарави получил травму икроножной мышцы и выбыл из строя на две недели

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави снова выбыл из строя - он травмировался в конце прошлого года, затем было вылечился, но сейчас снова получил повреждение икроножной мышцы, из-за чего ему придется пропустить около двух недель. Это означает, что Стефан пропустит матчи с «Вероной» и «Специей», уточняет forzaroma.info.

Это очевидная потеря для наставника «волков» Жозе Моуринью, так как Фараон регулярно помогал команде - в текущем сезоне он сыграл в восемнадцати матчах, забив два гола. Теперь Моуринью придется как-то решать эту проблему до конца месяца, а клуб тем временем идет лишь на седьмом месте в турнирной таблице Серии А.