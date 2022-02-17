Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью продолжает активные поиски футболиста, который будет способен усилить центральную линию команды. После того, как все менее вероятным стал трансфер Гранита Джаки из «Арсенала», римляне собираются переключить свое внимание на хавбека «Тоттенхэма» Пьера-Эмиля Хёйбьерга.

Подобными сведениями поделилось итальянское издание Corriere della Sera, уточнив, что 26-летний футболист был бы сам не против сменить клубную прописку в поисках нового вызова в карьере.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость датчанина в 40 миллионов евро. В текущем сезоне на счету Хёйбьерга 31 матч в составе лондонцев во всех турнирах – в них ему удалось отметиться тремя голами и тремя ассистами.