Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью определил еще одну проблемную позицию в команде – речь идет о конкуренции на правом фланге обороны, которая пока не устраивает португальского специалиста.

Наставник тут же запросил приобретение нового защитника, а руководство римлян обратило свое внимание на представителя донецкого «Шахтёра» Додо. Согласно сведениям источника Asromalive.it, трансфер бразильца может обойтись «Роме» в 20-25 миллионов евро.

Ранее Додо активно сватали «Тоттенхэм». Помимо лондонской команды, среди претендентов на футболиста называются «Реал», «Атлетико» и «Бавария».