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Чемпионат Италии. Серия А

В Италии гадают, что мог означать жест Моуринью, за который он был удалён в матче с «Вероной»

20 Февраля 2022 • 22:03 Комментировать
Рома
2:2
Верона
окончен

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью вновь в центре внимания - он был удален в драматичном матче против «Вероны», в котором его «Рома» с трудом спаслась от поражения, а вся Италия сейчас снова обсуждает жест португальского специалиста.

Жозе и раньше славился своими жестами, которые вызывали самое неоднозначное отношение к нему в Италии - ровно двенадцать лет тому назад, в бытность наставником «Интера», он скрещивал руки в знак протеста против жесткого судейства в матче с «Сампдорией», в котором его гладиаторы остались вдевятером уже в первом тайме. Каждый раз, когда что-то идет не так, Жозе прибегает к своим стандартным уловкам, и он верен этой тактике и сейчас.

«Он хотел позвонить и позвать обратно Тотти и де Росси», «Моуринью хотел позвонить Фредкину со срочным требованием купить игрока», «Моуринью хотел заказать билет и покинуть Рим», - примерно таков тон комментариев фанатов «Ромы» относительно данного эпизода, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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