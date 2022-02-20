В Италии гадают, что мог означать жест Моуринью, за который он был удалён в матче с «Вероной»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью вновь в центре внимания - он был удален в драматичном матче против «Вероны», в котором его «Рома» с трудом спаслась от поражения, а вся Италия сейчас снова обсуждает жест португальского специалиста.

Жозе и раньше славился своими жестами, которые вызывали самое неоднозначное отношение к нему в Италии - ровно двенадцать лет тому назад, в бытность наставником «Интера», он скрещивал руки в знак протеста против жесткого судейства в матче с «Сампдорией», в котором его гладиаторы остались вдевятером уже в первом тайме. Каждый раз, когда что-то идет не так, Жозе прибегает к своим стандартным уловкам, и он верен этой тактике и сейчас.

«Он хотел позвонить и позвать обратно Тотти и де Росси», «Моуринью хотел позвонить Фредкину со срочным требованием купить игрока», «Моуринью хотел заказать билет и покинуть Рим», - примерно таков тон комментариев фанатов «Ромы» относительно данного эпизода, сообщает La Gazzetta Dello Sport.