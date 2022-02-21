​Раскрыта фраза Моуринью, за которую его могут дисквалифицировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил красную карточку в концовке матча «Рома» - «Верона», состоявшегося на выходных. Португалец по ходу встречи критиковал арбитра, а последней каплей, казалось, стал странный жест – Особенный изобразил телефонный разговор.
По информации La Stampa, Моуринью крикнул судье такую фразу: «Они специально послали тебя… «Ювентус» послал тебя».
Теперь Жозе Моуринью рискует столкнуться с дисквалификацией на три матча.
Напомним, что «Рома» и «Верона» сыграли вничью со счётом 2:2. На текущий момент команда Жозе Моуринью занимает только восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.
Все у него виноваты - посредственная команда, журналисты, а теперь ещё и Ювентус. Ощущение, что он вернулся в футбол не за футболом, а за пиаром и скандалами.
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