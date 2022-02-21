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Чемпионат Италии. Серия А

​Раскрыта фраза Моуринью, за которую его могут дисквалифицировать

21 Февраля 2022 • 16:32 Комментировать (2)
Рома
2:2
Верона
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил красную карточку в концовке матча «Рома» - «Верона», состоявшегося на выходных. Португалец по ходу встречи критиковал арбитра, а последней каплей, казалось, стал странный жест – Особенный изобразил телефонный разговор.

По информации La Stampa, Моуринью крикнул судье такую фразу: «Они специально послали тебя… «Ювентус» послал тебя».

Теперь Жозе Моуринью рискует столкнуться с дисквалификацией на три матча.

Напомним, что «Рома» и «Верона» сыграли вничью со счётом 2:2. На текущий момент команда Жозе Моуринью занимает только восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
venge
21 Февраля 2022 в 17:28
Старый маразматик =)
Все у него виноваты - посредственная команда, журналисты, а теперь ещё и Ювентус. Ощущение, что он вернулся в футбол не за футболом, а за пиаром и скандалами.
ARTUR
21 Февраля 2022 в 17:35
Это португальская фишка , у них все кругом виноваты ,но только не они )))
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