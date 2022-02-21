​Раскрыта фраза Моуринью, за которую его могут дисквалифицировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил красную карточку в концовке матча «Рома» - «Верона», состоявшегося на выходных. Португалец по ходу встречи критиковал арбитра, а последней каплей, казалось, стал странный жест – Особенный изобразил телефонный разговор.

По информации La Stampa, Моуринью крикнул судье такую фразу: «Они специально послали тебя… «Ювентус» послал тебя».

Теперь Жозе Моуринью рискует столкнуться с дисквалификацией на три матча.

Напомним, что «Рома» и «Верона» сыграли вничью со счётом 2:2. На текущий момент команда Жозе Моуринью занимает только восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.