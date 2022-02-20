​Моуринью после удаления: «Я борюсь за фанатов «Ромы»

По ходу субботнего матча чемпионата Италии против «Вероны» главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью критиковал арбитра, а после жеста, имитирующего телефонный разговор, он был удалён. После игры Моуринью сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме».

«Я люблю этих людей и борюсь за них», - так прокомментировал Моуринью опубликованную им фотографию фанатов «Ромы».

Напомним, что игра Серии А между «Ромой» и «Вероной» завершилась вничью со счётом 2:2. Римляне на текущий момент располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А.

Ближайший матч «Рома» проведёт 27 февраля – против «Специи».