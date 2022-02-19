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Чемпионат Италии. Серия А

Замены Моуринью позволили «Роме» отыграть два гола у «Вероны»

19 Февраля 2022 • 21:58 Комментировать
Рома
0:2
Верона
2.05 3.60 3.50
1-й тайм

Середняки Серии А «Рома» и «Верона» играли в 26-м туре чемпионата Италии. Моментов было не так много, тем удивительнее то, что поединок был результативным. К экватору первого тайма «волки» пропустили уже дважды. В концовке «Рома» спаслась, Кристиан Вольпато дебютировал и спустя три минуты забил мяч. Вскоре сработала еще одна замена, Кристиан Бове также после углового отличился и сравнял счет - 2:2.

Третья подряд ничья для «Ромы», которая идет на седьмом месте, «Верона»  - девятая.

Протокол игры  
Рома 0:2Верона
  5'Барак Антонин (0:1)
  20'Тамез Адриен (0:2)
Патрисиу РуйКарсдорп РикСмоллинг КрисКумбулла МарашВинья МатиасКристанте БрианОливейра СержиуАфена-Гьян ФеликсПеллегрини ЛоренцоМэйтленд-Найлс ЭйнслиАбрахам Тэмми
Запасные: Залевский НиколаДиавара АмадуБове ЭдоардоДарбо ЭбримаВольпато КристианВерету ЖорданФузато ДаниэлDimitrios KeramitsisМиссори ФилиппоМастрантонио Давиде
Монтипо ЛоренцоЧеккерини ФедерикоГюнтер КорайКазале Николо   16'Фараони МаркоИлич ИванТамез АдриенЛазович ДаркоБарак АнтонинКапрари ДжанлукаСимеоне Джованни
Запасные: Ласанья КевинБерарди АлессандроMattia ChiesaКоппола ДиегоХонгла МартинДепаоли ФабиоБесса ДаниэльШутало БошкоРецос Панайотис
19 февраля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Рома Верона
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РОМА ВЕРОНА
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окончен Сампдория 2:0 Эмполи 2.15 3.60 3.30
Идет 29 минута Рома 0:2 Верона 2.05 3.60 3.50
19.02  22:45 Салернитана ... Милан 7.80 5.20 1.39
20.02  14:30 Фиорентина ... Аталанта 3.45 3.80 2.06
20.02  17:00 Венеция ... Дженоа 2.65 3.35 2.75
20.02  20:00 Интер Милан ... Сассуоло 1.40 5.40 7.20
20.02  22:45 Удинезе ... Лацио 3.40 3.60 2.14
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Сегодня, 19 Февраля
22:15 · Италия. Серия А
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