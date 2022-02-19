Замены Моуринью позволили «Роме» отыграть два гола у «Вероны»

Середняки Серии А «Рома» и «Верона» играли в 26-м туре чемпионата Италии. Моментов было не так много, тем удивительнее то, что поединок был результативным. К экватору первого тайма «волки» пропустили уже дважды. В концовке «Рома» спаслась, Кристиан Вольпато дебютировал и спустя три минуты забил мяч. Вскоре сработала еще одна замена, Кристиан Бове также после углового отличился и сравнял счет - 2:2.

Третья подряд ничья для «Ромы», которая идет на седьмом месте, «Верона» - девятая.