Замены Моуринью позволили «Роме» отыграть два гола у «Вероны»

Середняки Серии А «Рома» и «Верона» играли в 26-м туре чемпионата Италии. Моментов было не так много, тем удивительнее то, что поединок был результативным. К экватору первого тайма «волки» пропустили уже дважды. В концовке «Рома» спаслась, Кристиан Вольпато дебютировал и спустя три минуты забил мяч. Вскоре сработала еще одна замена, Кристиан Бове также после углового отличился и сравнял счет - 2:2.
Третья подряд ничья для «Ромы», которая идет на седьмом месте, «Верона» - девятая.
Протокол игры
|5'Барак Антонин (0:1)
|20'Тамез Адриен (0:2)
Патрисиу Руй•Карсдорп Рик•Смоллинг Крис•Кумбулла Мараш•Винья Матиас•Кристанте Бриан•Оливейра Сержиу•Афена-Гьян Феликс•Пеллегрини Лоренцо•Мэйтленд-Найлс Эйнсли•Абрахам Тэмми
Монтипо Лоренцо•Чеккерини Федерико•Гюнтер Корай•Казале Николо • 16'Фараони Марко•Илич Иван•Тамез Адриен•Лазович Дарко•Барак Антонин•Капрари Джанлука•Симеоне Джованни
19 февраля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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