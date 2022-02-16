Лоренцо Пеллегрини объяснил разницу между Моуринью и Манчини

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини поделился впечатлениями от совместной работы с наставниками Жозе Моуринью и Роберто Манчини, который возглавляет сборную Италии.

«Моуринью настолько хорошо передаёт некоторые вещи, что они буквально проникают внутрь. Что касается Манчини, то он даёт нам спокойствие, благодаря которому мы спокойно можем общаться на поле и оценивать риски», – заявил Пеллегрини в интервью Football Italia.

Напомним, что вместе с Манчини Лоренцо Пеллегрини выиграл в составе сборной Италии Евро-2020, обыграв в финале в серии пенальти сборную Англии. Моуринью работает в «Роме» с лета 2021 года.