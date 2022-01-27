Дмитрий Комбаров считает, что Миранчуку было выгоднее остаться в «Аталанте»

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился своим мнением по поводу заявления президента «Аталанты», который опроверг информацию об уходе российского полузащитника Алексея Миранчука из команды.

По словам эксперта, судьба расположилась так, что сейчас для футболиста более выгодным было бы продолжить бороться за место в составе клуба из Бергамо. «Для Алексея сейчас лучше остаться в «Аталанте» и стараться доказывать свою состоятельность. Думаю, Гасперини поверил в него, если решил оставить в клубе. Да, у Алексея сейчас травма. Это футбол, никто от них не застрахован. Ему надо вылечиться, восстановиться и приступить к работе», - цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Миранчук не перешел в «Дженоа» из-за решения тренерского штаба, которое было принято на фоне появившихся проблем у его конкурента по позиции, Йосипа Иличича.