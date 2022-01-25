Помимо Робина Госенса, «Аталанта» может потерять еще одного лидера в зимнее трансферное окно. Нападающий Дуван Сапата уже согласовал детали личного контракта с «Ньюкаслом», а «сороки» готовы удовлетворить требования клуба из Бергамо по условиям сделки.

Такой информацией поделилось издание El Tiembo. Согласно сведениям, 30-летний форвард согласился на зарплату в размере 120 тысяч евро в неделю, что в три с половиной раза больше того оклада, что он получает в Италии.

Правда, пока не известно, даст ли добро на уход Сапаты главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини. Потенциальная сумма трансфера оценивается в 40 миллионов евро.