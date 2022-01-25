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Сапата согласовал детали личного контракта с «Ньюкаслом» слухи

25 Января 2022 • 21:07 Комментировать (1)
Аталанта
...
Кальяри
1.23 6.50 12.00
06.02 14:30

Помимо Робина Госенса, «Аталанта» может потерять еще одного лидера в зимнее трансферное окно. Нападающий Дуван Сапата уже согласовал детали личного контракта с «Ньюкаслом», а «сороки» готовы удовлетворить требования клуба из Бергамо по условиям сделки.

Такой информацией поделилось издание El Tiembo. Согласно сведениям, 30-летний форвард согласился на зарплату в размере 120 тысяч евро в неделю, что в три с половиной раза больше того оклада, что он получает в Италии.

Правда, пока не известно, даст ли добро на уход Сапаты главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини. Потенциальная сумма трансфера оценивается в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Аталанта Дуван Сапата
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АТАЛАНТА КАЛЬЯРИ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
25 Января 2022 в 21:27
Гасперини в Аталанте сидит крепко потому что не возникает при продаже игроков. А продажа Сапата который уже свой пик прошел тем более за сумму 30+ просто мастер класс от баргамассков.
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