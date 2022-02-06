Гасперини: «Конкуренты «Аталанты» тратят огромные деньги, мы себе этого позволить не можем»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини намекнул, что бергамаскам еще пока рано рассчитывать на конкуренцию с ведущими клубами страны. В качестве примера наставник привел поведение команд на трансферном рынке.

«Мы можем преуспеть в этом сезоне, но это не легкая задача. «Наполи», «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Рома» тратят огромные деньги на игроков, а мы себе такого позволить не можем. Уход некоторых футболистов? Теперь у нас есть возможность попробовать разные тактические схемы», - прокомментировал Гасперини в эфире Sky Italia.

Напомним, что в январе «Аталанта» потеряла своего лидера Робина Госенса, а также в очередной раз в депрессию впал нападающий Йосип Иличич, который пока находится вне коллектива.