Миранчук будет выступать за «Лацио» на правах аренды

Российский полузащитник Алексей Миранчук станет игроком «Лацио», но это будет временное, арендное соглашение с его нынешним клубом - «Аталантой». За услуги россиянина «орлята» выложат один миллион евро. Впрочем, в соглашении будет предусмотрено и право выкупа игрока за десять миллионов евро, уточняет Sport24.

Миранчук семь лет провел в московском «Локомотиве», но в 2020 году покинул клуб и присоединился к «Аталанте». Является игроком сборной России, в составе которой провел 41 матч и забил в них шесть голов, в том числе мяч, принесший сборной России победу на Евро-2020 над финнами.