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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук будет выступать за «Лацио» на правах аренды

30 Января 2022 • 23:22 Комментировать
Аталанта
...
Кальяри
1.23 6.50 12.00
06.02 14:30

Российский полузащитник Алексей Миранчук станет игроком «Лацио», но это будет временное, арендное соглашение с его нынешним клубом - «Аталантой». За услуги россиянина «орлята» выложат один миллион евро. Впрочем, в соглашении будет предусмотрено и право выкупа игрока за десять миллионов евро, уточняет Sport24.

Миранчук семь лет провел в московском «Локомотиве», но в 2020 году покинул клуб и присоединился к «Аталанте». Является игроком сборной России, в составе которой провел 41 матч и забил в них шесть голов, в том числе мяч, принесший сборной России победу на Евро-2020 над финнами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Аталанта Алексей Миранчук трансферы футбола - зима 2022
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АТАЛАНТА КАЛЬЯРИ
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