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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» дома проиграла аутсайдеру

06 Февраля 2022 • 16:31 Комментировать
Аталанта
1:2
Кальяри
окончен

В воскресном матче Серии А удивила «Аталанта», проиграв на своём поле «Кальяри» из зоны вылета. Первый тайм на удивление прошел без моментов, а сразу после перерыва Гастон Перейро в два касания переиграл голкипера хозяев. Тут же Хуан Муссо удалился с поля за фол последней надежды. Вскоре команды обменялись голами. Голкипер гостей справился с ударом Дувана Сапаты, но Хосе Паломино головой добавил мяч в сетку. А вскоре Перейро снова оказался без опеки на дальней штанге и оформил дубль.

«Аталанта» остается четвертой, а «Кальяри» покинул зону вылета. Россиянин Алексей Миранчук не играл из-за травмы.

Протокол игры  
Аталанта 1:2Кальяри
  50'Перейро Гастон (0:1)
(1:1) Паломино Хосе64'   
  68'Перейро Гастон (1:2)
Муссо Хуан   53'Дзаппакоста Давиде   61'Паломино ХосеДжимсити БератПеццелла Джузеппе  46' (Меле Йоаким (  46') Коопмейнерс ТеунФройлер РемоМалиновский РусланПессина Маттео  58' (Сапата Дуван (  58'Михэйлэ Валентин  72') Пашалич Марио  55' (Росси Франческо (  55') Муриэль Луис  58' (Бога Жереми (  58')
Запасные: Спортьелло МаркоТолой РафаэлСкальвини ДжорджиоДемирал МерихХатебур ХансДе Рон Мартен
Краньо АлессиоБелланова Рауль  87' (Чеппители Лука (  87') Гольданига ЭдоардоЛовато МаттеоОберт Адам  87' (Карбони Андреа (  87') Ликояннис ХараламбосДейола Алессандро   63'Марин РэзванГрасси Альберто   35'Далберт Эстеван   24'  78' (Базелли Даниэле (  78') Перейро Гастон
Запасные: Иову ЮрийРадунович БорисJacopo DesogusКурфалидис ХристосГальяно ЛукаЛувумбо ЗитоАрести Симоне
06 февраля. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Аталанта Кальяри
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окончен Аталанта 1:2 Кальяри 1.27 6.40 10.00
Идет 12 минута Венеция 0:0 Наполи 5.80 4.50 1.54
Идет 11 минута Болонья 0:0 Эмполи 1.96 3.80 3.75
Идет 11 минута Сампдория 2:0 Сассуоло 2.85 3.65 2.42
06.02  20:00 Удинезе ... Торино 2.95 3.30 2.50
06.02  22:45 Ювентус ... Верона 1.58 4.30 5.60
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Сегодня, 06 Февраля
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