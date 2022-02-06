«Аталанта» дома проиграла аутсайдеру

В воскресном матче Серии А удивила «Аталанта», проиграв на своём поле «Кальяри» из зоны вылета. Первый тайм на удивление прошел без моментов, а сразу после перерыва Гастон Перейро в два касания переиграл голкипера хозяев. Тут же Хуан Муссо удалился с поля за фол последней надежды. Вскоре команды обменялись голами. Голкипер гостей справился с ударом Дувана Сапаты, но Хосе Паломино головой добавил мяч в сетку. А вскоре Перейро снова оказался без опеки на дальней штанге и оформил дубль.
«Аталанта» остается четвертой, а «Кальяри» покинул зону вылета. Россиянин Алексей Миранчук не играл из-за травмы.
Протокол игры
|50'Перейро Гастон (0:1)
|(1:1) Паломино Хосе64'
|68'Перейро Гастон (1:2)
Муссо Хуан • 53'Дзаппакоста Давиде • 61'Паломино Хосе•Джимсити Берат•Пеццелла Джузеппе 46' (Меле Йоаким ( 46') •Коопмейнерс Теун•Фройлер Ремо•Малиновский Руслан•Пессина Маттео 58' (Сапата Дуван ( 58'•Михэйлэ Валентин 72') •Пашалич Марио 55' (Росси Франческо ( 55') •Муриэль Луис 58' (Бога Жереми ( 58')
Краньо Алессио•Белланова Рауль 87' (Чеппители Лука ( 87') •Гольданига Эдоардо•Ловато Маттео•Оберт Адам 87' (Карбони Андреа ( 87') •Ликояннис Хараламбос•Дейола Алессандро • 63'Марин Рэзван•Грасси Альберто • 35'Далберт Эстеван 24' 78' (Базелли Даниэле ( 78') •Перейро Гастон
06 февраля. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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