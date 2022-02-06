«Аталанта» дома проиграла аутсайдеру

В воскресном матче Серии А удивила «Аталанта», проиграв на своём поле «Кальяри» из зоны вылета. Первый тайм на удивление прошел без моментов, а сразу после перерыва Гастон Перейро в два касания переиграл голкипера хозяев. Тут же Хуан Муссо удалился с поля за фол последней надежды. Вскоре команды обменялись голами. Голкипер гостей справился с ударом Дувана Сапаты, но Хосе Паломино головой добавил мяч в сетку. А вскоре Перейро снова оказался без опеки на дальней штанге и оформил дубль.

«Аталанта» остается четвертой, а «Кальяри» покинул зону вылета. Россиянин Алексей Миранчук не играл из-за травмы.