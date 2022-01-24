Команда Миранчука усилилась футболистом из Кот-д'Ивуара

Итальянская «Аталанта» объявила о трансфере Жереми Бога - 25-летнего полузащитника из Кот-д'Ивуара, ранее защищавшего цвета «Сассуоло». О том, что клуб, в котором выступает Алексей Миранчук, положил глаз на Бога, мы сообщали еще в начале месяца. Теперь это подтвердилось официально.

Бога будет выступать за «Аталанту» до конца сезона, однако клуб включил в контракт пункт об его выкупе летом, если он проявит себя должным образом. Сообщение о соглашении появилось в официальном «Твиттере» бергамского клуба. В текущем сезоне Бога записал на свой счет три голевые передачи в двенадцати проведенных матчах.