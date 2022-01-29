В последние часы зимнего трансферного окна полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может оказаться в «Лацио».

- Действительно, такой вариант обсуждается. Но то, что предложение о трансфере уже сделано, - неверно. Все еще в рамках обсуждения, - заявили в спортивном департаменте «Лацио».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Лацио» активно ищет атакующего футболиста, помимо Миранчука в шорт-лист «орлов» входят Даниэле Верде из «Специи» и Херард Делофеу из «Удинезе».

Еще несколько недель назад высоко оценивалась вероятность ухода российского футболиста в «Дженоа».

Сергей Румянцев