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Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин: «Гасперини видит в Миранчуке перспективу»

27 Января 2022 • 20:28 Комментировать
Аталанта
...
Кальяри
1.23 6.50 12.00
06.02 14:30

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на заявление президента «Аталанты», который исключил уход из команды российского полузащитника Алексея Миранчука в январе.

По словам Сёмина, это можно считать положительным знаком. «Самым важным фактором здесь является то, что Гасперини поверил в Миранчука и захотел оставить его в «Аталанте». Главный тренер видит в нем перспективу и считает, что Леша способен помочь команде. Это самое главное», - цитирует специалиста Sport24.

Более того, Сёмин подчеркнул, что Миранчуку не стоит расстраиваться из-за сорванной возможности перебраться в «Дженоа», где он получал бы регулярную игровую практику. Эксперт посетовал на положение «грифонов» в лиге и их последние выступления.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Юрий Сёмин Алексей Миранчук
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АТАЛАНТА КАЛЬЯРИ
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