Сёмин: «Гасперини видит в Миранчуке перспективу»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на заявление президента «Аталанты», который исключил уход из команды российского полузащитника Алексея Миранчука в январе.

По словам Сёмина, это можно считать положительным знаком. «Самым важным фактором здесь является то, что Гасперини поверил в Миранчука и захотел оставить его в «Аталанте». Главный тренер видит в нем перспективу и считает, что Леша способен помочь команде. Это самое главное», - цитирует специалиста Sport24.

Более того, Сёмин подчеркнул, что Миранчуку не стоит расстраиваться из-за сорванной возможности перебраться в «Дженоа», где он получал бы регулярную игровую практику. Эксперт посетовал на положение «грифонов» в лиге и их последние выступления.