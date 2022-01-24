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Чемпионат Италии. Серия А

Приобретение Бога не угрожает Миранчуку, «Аталанта» не будет продавать россиянина

24 Января 2022 • 21:42 Комментировать
Аталанта
...
Кальяри
1.23 6.50 12.00
06.02 21:30

Как мы уже сообщали сегодня, к «Аталанте» присоединился Жереми Бога из «Сассуоло», он будет выступать в команде как минимум до конца сезона. Однако этот трансфер не угрожает позициям Миранчука в команде, «Аталанта» не собирается продавать его, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники.

В настоящий момент Миранчук находится в лазарете команды, получив травму в игре с «Лацио». В нынешнем сезоне на его счету один гол в двенадцати проведенных матчах. «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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АТАЛАНТА КАЛЬЯРИ
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