Приобретение Бога не угрожает Миранчуку, «Аталанта» не будет продавать россиянина

Как мы уже сообщали сегодня, к «Аталанте» присоединился Жереми Бога из «Сассуоло», он будет выступать в команде как минимум до конца сезона. Однако этот трансфер не угрожает позициям Миранчука в команде, «Аталанта» не собирается продавать его, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники.

В настоящий момент Миранчук находится в лазарете команды, получив травму в игре с «Лацио». В нынешнем сезоне на его счету один гол в двенадцати проведенных матчах. «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.