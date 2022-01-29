«Аталанта» пока не ответила на предложение «Лацио» по Миранчуку, но в Риме уверены, что трансфер состоится

По всей видимости, у российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука еще есть шанс сменить клубную прописку до конца зимнего трансферного окна. Итальянская пресса в субботу активно обсуждает возможный переход футболиста в «Лацио», а сейчас стало известно, что римляне направили в Бергамо официальное предложение.

По информации издания Calciomercato, «Аталанта» пока еще не сообщила о своем решении. При этом, в «Лацио» уверены, что сделка состоится. Камнем преткновения может стать лишь позиция главного тренера Джан Пьеро Гасперини, который по-прежнему выступает против продажи Миранчука.

Также стоит добавить, что в случае срыва трансфера недовольным останется наставник римской команды Маурицио Сарри. Согласно данным Rai Sport, он разочарован работой руководства клуба на рынке в январе.