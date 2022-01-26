Сёмин считает, что Миранчук ещё пригодится «Аталанте»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи относительно будущего своего бывшего подопечного Алексея Миранчука. Юрий заверил, что футболисту не следует жалеть о сорвавшемся трансфере в «Дженоа».

«Самое главное то, что Гасперини поверил в Миранчука и захотел оставить его в «Аталанте». Он видит в Алексее помощника для команды», – заявил Сёмин в беседе с корреспондентом российского издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее Гасперини заблокировал трансфер Алексея Миранчука в «Дженоа». Генуэзцы были заинтересованы в аренде игрока с правом выкупа.