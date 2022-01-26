Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин считает, что Миранчук ещё пригодится «Аталанте»

26 Января 2022 • 18:54 Комментировать
Аталанта
...
Кальяри
1.23 6.50 12.00
06.02 14:30

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи относительно будущего своего бывшего подопечного Алексея Миранчука. Юрий заверил, что футболисту не следует жалеть о сорвавшемся трансфере в «Дженоа».

«Самое главное то, что Гасперини поверил в Миранчука и захотел оставить его в «Аталанте». Он видит в Алексее помощника для команды», – заявил Сёмин в беседе с корреспондентом российского издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее Гасперини заблокировал трансфер Алексея Миранчука в «Дженоа». Генуэзцы были заинтересованы в аренде игрока с правом выкупа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Юрий Сёмин Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
АТАЛАНТА КАЛЬЯРИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Января
19:16 · Англия. Премьер-лига
После неудачи с Влаховичем, «Арсенал» и «Ньюкасл» нацелились на Осимхена
18:54 · Италия. Серия А
Сёмин считает, что Миранчук ещё пригодится «Аталанте»
17:51 · Италия. Серия А
«Интер» согласовал трансфер Госенса
17:10 · Италия. Серия А
Футболисты «Ромы» поздравили Моуринью с днём рождения
16:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может включиться в борьбу за Дибалу
16:04 · Италия. Серия А
«Фиорентина» согласовала трансфер Кабрала
14:51 · Италия. Серия А
«Интер» согласовал условия контракта с Бремером
10:33 · Италия. Серия А
«Рома» приняла решение по Мхитаряну 1
10:24 · Италия. Серия А
«Ювентус» решил наказать Ремзи за отказ переходить в клубы АПЛ 2
09:37 · Италия. Серия А
Раскрыта зарплата, которую «Ювентус» предлагает Влаховичу 1
08:40 · Германия. Бундеслига
«Интер» нацелился на одного из лидеров «РБ Лейпцига» 1
08:28 · Италия. Серия А
Ультрас «Интера» собираются бойкотировать дерби с «Миланом» 1
08:18 · Италия. Серия А
«Атлетико» готов отпустить Морату в «Барселону»
08:13 · Италия. Серия А
Ремзи отказал трём клубам АПЛ 1
06:38 · Италия. Серия Б
Неувядающий Зденек Земан в очередной раз продлил контракт с «Фоджей»
Все новости
Рекомендуем