Защитник «Аталанты» Робин Госенс дал свое согласие на переход в «Ньюкасл». Немец согласовал все детали личного трудового договора с английским клубом, который будет рассчитан до 2025 года с зарплатой в три с половинной миллиона евро за сезон.

Подобными данными у себя в твиттер-аккаунте поделился журналист Николо Скира. По его информации, в ближайшие дни футболист пройдет медицинское обследование, после чего «сороки» снова обратятся к руководству «Аталанты» с предложением обсудить трансфер.

Напомним, что первая попытка «Ньюкасла» оказалась неудачной, а представители команды из Бергамо исключали уход Госенса в январе. Стоимость сделки на данный момент оценивается в 35 миллионов евро.