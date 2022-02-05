Миранчук вне заявки «Аталанты» на матч с «Кальяри» - на восстановление уйдёт ещё пару недель

Как и ожидалось, российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку не нашлось места в заявке команды на матч чемпионата Италии против «Кальяри». Футболист получил травму в конце января, поэтому пропустит еще несколько поединков.

Итальянская пресса предполагает, что в клубе не будут форсировать возвращение игрока. Он продолжит процесс реабилитации в штатном режиме, пробыв в лазарете еще как минимум пару недель.

По предварительным данным, он вряд ли успеет полностью восстановиться к первым матчам на еврокубковой арене, которые запланированы на середину февраля. Напомним, соперником «Аталанты» по 1/16 финала Лиги Европы является «Олимпиакос».