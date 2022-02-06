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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини посетовал на VAR после поражения от «Кальяри»

06 Февраля 2022 • 17:41 Комментировать
Аталанта
1:2
Кальяри
окончен

Воскресный день в Серии А начался с громкой сенсации – «Аталанта» на своем поле уступила одному из аутсайдеров чемпионата, «Кальяри», оставшись в меньшинстве на полчаса второго тайма. Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини заявил, что на исход встречи повлияла прохая реализация его подопечных, а также возможная ошибка бригады VAR.

Речь идет о первом голе соперника, эпизод с которым наставник прокомментировал на послематчевой пресс-конференции: «Такие моменты всегда играют огромную роль. Нам не повезло с VAR, все же видели, что Перейро сыграл рукой. Я не знаю, почему рефери не пошел смотреть повтор. Что мне думать в подобной ситуации?».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Кальяри Джан Пьеро Гасперини
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окончен Аталанта 1:2 Кальяри 1.21 6.70 13.00
Идет 97 минута Венеция 0:1 Наполи 7.50 4.90 1.40
окончен Болонья 0:0 Эмполи 1.96 3.80 3.75
Идет 94 минута Сампдория 4:0 Сассуоло 2.70 3.65 2.45
06.02  20:00 Удинезе ... Торино 2.95 3.30 2.50
06.02  22:45 Ювентус ... Верона 1.58 4.30 5.60
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