Гасперини посетовал на VAR после поражения от «Кальяри»

Воскресный день в Серии А начался с громкой сенсации – «Аталанта» на своем поле уступила одному из аутсайдеров чемпионата, «Кальяри», оставшись в меньшинстве на полчаса второго тайма. Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини заявил, что на исход встречи повлияла прохая реализация его подопечных, а также возможная ошибка бригады VAR.

Речь идет о первом голе соперника, эпизод с которым наставник прокомментировал на послематчевой пресс-конференции: «Такие моменты всегда играют огромную роль. Нам не повезло с VAR, все же видели, что Перейро сыграл рукой. Я не знаю, почему рефери не пошел смотреть повтор. Что мне думать в подобной ситуации?».