Недвед и Аньелли поссорились после поражения «Ювентуса»

В туринском «Ювентусе» возникла конфликтная ситуация, в которой фигурантами стали вице-президент Павел Недвед и президент Андреа Аньелли. По сообщениям Football-Italia, чешский функционер болезненно перенес домашнее поражение «старой синьоры» от «Сассуоло» со счетом 1:2.

Как информирует источник, после завершения поединка Недвед накричал на Аньелли, а затем покинул стадион.

Туринский коллектив неудачно выступает в нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата. После десяти проведенных туров подопечные Массимилиано Аллегри набрали 15 баллов и располагаются лишь на седьмой позиции. «Бьянконери» отстают от лидирующего «Наполи» на 13 очков.