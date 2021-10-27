«Ювентус» проиграл на 90-й минуте, «Аталанта» одолела «Сампдорию»

Набравший ход «Ювентус» принимал «Сассуоло» в матче 10-го тура Серии А. Пауло Дибала упустил два отличных момента, включая удар в штангу, а вот Давиде Фраттези реализовал выход один на один с голкипером. «Ювентус» отыгрался за 15 минут до финального свистка, после стандарта удачно сыграл головой Уэстон Маккенни - 1:1. Но последнее слово было ха гостями, на 90-й минуте Максим Лопес вырвал победу для гостей - 2:1.

В игре «Сампдория» - «Аталанта» всё решилось за 11 минут в начале матча. Бергамаски пропустили первыми, но быстро все исправили и довели дело до победы - 2:1. Алексей Миранчук вышел на поле только на 79-й минуте, но отметился голевой передачей на Йосипа Иличича.

В третьем матче «Удинезе» и «Верона» набрали по очку, сыграв 1:1.