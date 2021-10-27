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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» проиграл на 90-й минуте, «Аталанта» одолела «Сампдорию»

27 Октября 2021 • 21:29 Комментировать (4)
Удинезе
1:1
Верона
окончен

Набравший ход «Ювентус» принимал «Сассуоло» в матче 10-го тура Серии А. Пауло Дибала упустил два отличных момента, включая удар в штангу, а вот Давиде Фраттези реализовал выход один на один с голкипером. «Ювентус» отыгрался за 15 минут до финального свистка, после стандарта удачно сыграл головой Уэстон Маккенни - 1:1. Но последнее слово было ха гостями, на 90-й минуте Максим Лопес вырвал победу для гостей - 2:1.

В игре «Сампдория» - «Аталанта» всё решилось за 11 минут в начале матча. Бергамаски пропустили первыми, но быстро все исправили и довели дело до победы - 2:1. Алексей Миранчук вышел на поле только на 79-й минуте, но отметился голевой передачей на Йосипа Иличича.

В третьем матче «Удинезе» и «Верона» набрали по очку, сыграв 1:1.

Протокол игры  
Ювентус 1:2 Сассуоло
    44' Фраттези Давиде (0:1)
(1:1) Маккенни Уэстон 76'    
    90' (1:2)
Перин Маттиа Данило Луис   80' (Мело Артур (   80') Бонуччи Леонардо Де Лихт Маттайс Де Шильо Маттиа   13' (Алекс Сандро (   13') Кьеза Федерико Маккенни Уэстон Локателли Мануэль   80' (Кулушевски Деян (   80') Рабио Адриен   46' (Куадрадо Хуан (   46'   63') Мората Альваро   63' (Жорже Кайо (   63') Дибала Пауло
Запасные: Ругани Даниэле Бентанкур Родриго Щесны Войцех Ремзи Аарон Пинсольо Карло Пеллегрини Лука Кьеллини Джорджо
Консильи Андреа Мюлдюр Мерт   87'   87' (Харрауи Абдау (   87') Айхан Кан Феррари Джанмарко Рожерио да Силва   61' Фраттези Давиде   72' (Энрике Матеус (   72') Лопес Максим Берарди Доменико   58' Распадори Джакомо   62' (Скамачча Джанлука (   62') Траоре Хамед   73'   86' (Кирикеш Влад (   86') Дефрель Грегоре   30'   72' (Тольян Йереми (   72')
Запасные: Пеголо Джанлука Саталино Джакомо Гольданига Эдоардо Маньянелли Франческо Luigi Samele Пелузо Федерико
27 октября. Стадион "Альянц Стэдиум".
Протокол игры  
Сампдория 1:3 Аталанта
(1:0) Капуто Франческо 10'    
    17' Аскилдсен Кристоффер (1:1)
    21' Сапата Дуван (1:2)
Аудеро Эмиль Дрэгушин Раду Йосида Майя Колли Омар   36'   66' (Квальярелла Фабио (   66') Мурру Никола   57' (Шабо Юлиан (   57'   90') Торсби Мортен   26' Адриен Силва   85' (Экдаль Альбин (   85') Аскилдсен Кристоффер   29'   85' (Торрегросса Эрнесто (   85') Габбьядини Маноло   66' (Киерво Риккардо (   66') Капуто Франческо Кандрева Антонио
Запасные: Феррари Алекс Равалья Никола Йепес Жерар Фальконе Владимиро Депаоли Фабио Тримболи Симоне
Муссо Хуан Де Рон Мартен Паломино Хосе   14'   46' (Скальвини Джорджио (   46') Ловато Маттео Дзаппакоста Давиде   79' (Пеццелла Джузеппе (   79') Коопмейнерс Теун Фройлер Ремо Меле Йоаким Малиновский Руслан   79' (Миранчук Алексей (   79') Пашалич Марио   59' (Иличич Йосип (   59'   65') Сапата Дуван   87' (Пикколи Роберто (   87')
Запасные: Спортьелло Марко Муриэль Луис Росси Франческо
27 октября. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

Протокол игры  
Удинезе 1:1 Верона
(1:0) Саксесс Исаак 3'    
    83' Барак Антонин (1:1)
Сильвестри Марко Бекао Родриго   71' Нюйтинк Брэм Самир Каэтано Молина Науэль   85' (Самарджич Лазар (   85') Уолас Соуза Арслан Толгай-Али   68' (Макенго Жан-Виктор (   68') Перейра Роберто Удоги Дестини   85' (Соппи Брэндон (   85') Саксесс Исаак   63' (Стрюгер-Ларсен Йенс (   63') Гомеш Бету
Запасные: Де Майо Себастьян Карнелос Маттео Яяло Мато Паделли Даниэле Форестьери Фернандо Перес Неуэн Зеегелаар Марвин Несторовски Илья
Монтипо Лоренцо Чеккерини Федерико   46' (Давидович Павел (   46'   56') Маньяни Джанджакомо Велозу Мигель Фараони Марко Тамез Адриен Хонгла Мартин   46' (Капрари Джанлука (   46') Шутало Бошко   73' (Илич Иван (   73'   88') Барак Антонин Ласанья Кевин   46' (Лазович Дарко (   46') Калинич Никола   66' (Симеоне Джованни (   66')
Запасные: Берарди Алессандро Четин Мерт Канчельери Маттео Рюэгг Кевин Пандур Ивор Бесса Даниэль Гюнтер Корай
27 октября. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта Сампдория Сассуоло
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ингерман
27 Октября 2021 в 21:55
ай во усём виновац роналду каторый разрушил философию юве потому как когда был в последнем сезоне - было плохо.. ушел стало ышо хюжее.. клованы.. чтоб вам подольше посидец в энтой яме.. )))
Стэтхэм на минималках
27 Октября 2021 в 21:38
Пирло тоже не надо, пусть Аллегри тренирует дальше, менять тренеров пачками не залог успеха точно. Пусть игроки бьются и забивают, а то упускают много шансов, а когда летят, то даже не рвуться из кожи вон, чтобы победить
Beorn_n
27 Октября 2021 в 21:48
Когда в составе игроки зп которых как у половины команды Сассуоло вместе взятых и ты в 10 стоишь у своих ворот и отбиваешь их атаки, а в остальное время 7ро твоих также сидят на своей половине поля это очень стремно. И мало того что им забить не можешь так и все равно пропускаешь это не футбол команды которая борется за чемпионство. Выйграли Челси на 1 удачном индивидуальном действии Кьезы и теперь все будут восхвалять Макса до гроба, о боже пару игр сыграли 1-0...
Beorn_n
27 Октября 2021 в 21:32
Верните Пирло, результат не хуже, но хотябы там Кьеза блистал. Этот убогий Аллегри пусть катится куда в Англию.
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окончен Удинезе 1:1 Верона
окончен Ювентус 1:2 Сассуоло
окончен Сампдория 1:3 Аталанта
Идет 45 минута Эмполи 0:1 Интер Милан 6.2 5 1.46
Идет 45 минута Кальяри 0:0 Рома 3.8 3.95 1.9
Идет 45 минута Лацио 0:0 Фиорентина 1.86 3.85 4.1
28.10  21:45 Наполи ... Болонья 1.37 5.6 7.8
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Сегодня, 27 Октября
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