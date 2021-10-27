Аллегри – об очередном поражении «Ювентуса»: «Это не должно случиться ещё раз»

«Ювентус» продолжил свое падение в турнирной таблице чемпионата Италии, проиграв «Сассуоло» на домашнем поле (1:2). Главный тренер команды Массимилиано Аллегри на послематчевой пресс-конференции рассказал, что чувствует после очередного поражения.

«Мы должны быть более организованы, особенно в концовках встреч. Непозволительно так пропускать на контратаках. Это не усталость, просто потеря концентрации. Проблема в менталитете, это не должно случиться еще раз, хватит», - цитирует итальянца спортивный телеканал DAZN.

Добавим, что туринцы в третий раз проиграли в нынешнем розыгрыше Серии А, добыв при этом всего лишь четыре победы. Команда разместилась в середине таблицы с 15 очками, отставая от лидера «Милана» на 13 пунктов.