Бернардески и Кин избежали травм

Два футболиста атакующей группы «Ювентуса» - Федерико Бернардески и Мойзе Кин – сумели избежать серьёзных проблем со здоровьем.

Пресс-служба «старой синьоры» отрапортовала о возможности включения двух нападающих в заявку на предстоящий матч с «Сассуоло».

Напомним, что Федерико Бернардески покинул поле во время вчерашнего матча с «Интером» уже в первом тайме из-за вывиха плеча. Но как показало углублённое обследование, футболисту удалось уберечься от серьёзных проблем с капсульно-связочным аппаратом.

У Кина наблюдались проблемы с мышцами бедра, однако свежие тесты показали, что у игрока больше нет проблем.

К матчу с «Сассуоло» туринцы подходят с серией в 9 матчей без поражений.