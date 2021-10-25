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Чемпионат Италии. Серия А

Бернардески и Кин избежали травм

25 Октября 2021 • 23:01 Комментировать
Ювентус
...
Сассуоло
1.48 4.55 6.30
27.10 19:30

Два футболиста атакующей группы «Ювентуса» - Федерико Бернардески и Мойзе Кин – сумели избежать серьёзных проблем со здоровьем.

Пресс-служба «старой синьоры» отрапортовала о возможности включения двух нападающих в заявку на предстоящий матч с «Сассуоло».

Напомним, что Федерико Бернардески покинул поле во время вчерашнего матча с «Интером» уже в первом тайме из-за вывиха плеча. Но как показало углублённое обследование, футболисту удалось уберечься от серьёзных проблем с капсульно-связочным аппаратом.

У Кина наблюдались проблемы с мышцами бедра, однако свежие тесты показали, что у игрока больше нет проблем.

К матчу с «Сассуоло» туринцы подходят с серией в 9 матчей без поражений.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сассуоло Федерико Бернардески Мойзе Кин
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