«Старая синьора» готова оформить полноценный трансфер Альваро Мораты, но при определённых условиях.

Альваро Мората, принадлежащий по-прежнему «Атлетико» Мадрид, может стать постоянным игроком «Ювентуса». Туринцы выкупят «девятку» у чемпионов Испании, если смогут добиться скидки на футболиста, информирует Mundo Deportivo.

В соответствии с условиями договора, по которому Альваро Мората выступает за «зебр», сумма его выкупа прописана на уровне 35-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний испанский финишер отличился за свой клуб тремя голами и ассистом в десяти поединках.