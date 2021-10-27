Главный тренер «Сассуоло» рассказал, как его команде удалось обыграть «Ювентус»

«Сассуоло» удалось сотворить главную сенсацию в десятом туре итальянского первенства, сумев на чужом поле огорчить «Ювентус». Главный тренер команды Алессио Дионизи поделился, что помогло его подопечным добить победный результат.

«Поначалу терпели прессинг соперника, но быстро отреагировали на это и переключились на другой стиль игры. Считаю, что провели очень сильный первый тайм. Благодарен своим фланговым игрокам, их рывки очень сильно помогли нам. Но, нужно как можно быстрее забыть об этой победе», - сказал специалист в эфире DAZN.

К слову, пропустив два мяча от «Сассуоло», игроки туринского клуба повторили антирекорд 30-летней давности.