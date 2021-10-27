«Меня удерживал чемпионат Европы»: Кьеллини намекнул на завершение игровой карьеры

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини признался, что в прошлом году всерьез задумывался о завершении профессиональной карьеры. Однако, на его решение повлияла возможность помочь своей национальной команде на чемпионате Европы, который «скуадра адзурра» в последствии выиграла.

«У меня были непростые времена. Я держался из-за Евро, хотел сыграть там вопреки всему. Эмоции, которые я в последствии получил – невероятные», - приводит слова 37-летнего футболиста Calciomercato.

Таким образом, Кьеллини намекнул, что может повесить бутсы на гвоздь уже по окончании текущего сезона, так как ему удалось исполнить свою мечту.