У «Ювентуса» 13 пропущенных голов в десяти стартовых турах Серии А – это худший показатель за 30 лет

«Ювентус» в очередной раз потерял очки в чемпионате Италии, упустив на последних секундах ничью в домашнем матче с «Сассуоло» в рамках десятого тура (1:2). Таким образом, туринцы пропустили свой 13-й гол в текущем розыгрыше Серии.

В последний раз «старая сеньора» так плохо проводила стартовый отрезок еще в 1992 году, свидетельствует статистический портал Opta. С того момента «Ювентус» еще ни разу не допускал такого количества пропущенных мячей на данном этапе сезона.

Более того, подопечные Массимилиано Аллегри опустились на седьмую строчку в турнирной таблице, отстав от лидера «Милана» на целых 13 очков, а также покинув зону еврокубков.