Бонуччи сыграл 400 матчей в Серии А

Один из лидеров туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи провел юбилейный поединок в Серии А. Вчерашняя встреча чемпионата Италии против «Сассуоло» стала для 34-летнего футболиста 400-й в национальном первенстве.

Стоит отметить, что «старая синьора» не смогла поздравить ветерана с такой солидной отметкой, потерпев домашнее поражение со счетом 1:2. Подопечные Массимилиано Аллегри пропустили решающий гол в добавленное время.

В этом сезоне итальянского чемпионата Бонуччи сыграл девять матчей, забил гол и сделал результативную передачу. Трудовое соглашение защитника с туринцами рассчитано до лета 2024 года.