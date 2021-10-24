Севильский клуб претендует на оформление трансфера одного из ведущих игроков «Сассуоло» Жереми Бога.

По информации источника Calciomercato, у нападающего «нераверди» есть вариант с продолжением карьеры в чемпионате Испании. Сообщается, что «зелёно-белые» пристально наблюдают за ивуарийским вингером, намереваясь заполучить его будущим летом, когда игрок станет свободным агентом.

В стане «Бетиса» в лице Жереми Бога видят прямую замену для Кристиана Тельо, навострившего лыжи уйти из клуба зимой.

К слову, претендентом на 24-летнего Бога является также «Аталанта», которой для его подписания придётся избавиться от Алексея Миранчука.