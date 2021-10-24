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Чемпионат Италии. Серия А

«Бетис» составит конкуренцию «Аталанте» в борьбе за Бога слухи

24 Октября 2021 • 13:03 Комментировать
Ювентус
...
Сассуоло
27.10 19:30

Севильский клуб претендует на оформление трансфера одного из ведущих игроков «Сассуоло» Жереми Бога.

По информации источника Calciomercato, у нападающего «нераверди» есть вариант с продолжением карьеры в чемпионате Испании. Сообщается, что «зелёно-белые» пристально наблюдают за ивуарийским вингером, намереваясь заполучить его будущим летом, когда игрок станет свободным агентом.

В стане «Бетиса» в лице Жереми Бога видят прямую замену для Кристиана Тельо, навострившего лыжи уйти из клуба зимой.

К слову, претендентом на 24-летнего Бога является также «Аталанта», которой для его подписания придётся избавиться от Алексея Миранчука.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Сассуоло Жереми Бога
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