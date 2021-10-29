«Аллегри не заметил, как футбол изменился»: тренера «Ювентуса» раскритиковали в Италии

В Италии недовольны работой главного тренера туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Журналисты считают, что тактика специалиста устарела, из-за чего команда не показывает хороших результатов.

«Возможно, пять лет назад это работало, но сейчас этим никого не впечатлить. Туринцы не должны были поигрывать в последнем матче, однако проблема в том, что они не знают, как побеждать. Массимилиано не заметил, как футбол изменился. При нем команда показывает стандартную игру, они не знают, что делать. Нет четкого понимания игры», - говорится в материале La Gazzetta dello Sport.

Команда под руководством Аллегри неудачно выступает в текущем сезоне Серии. По итогам десяти туров «Ювентус» идет лишь на седьмом месте.