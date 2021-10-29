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Чемпионат Италии. Серия А

«Аллегри не заметил, как футбол изменился»: тренера «Ювентуса» раскритиковали в Италии

29 Октября 2021 • 09:38 Комментировать (1)
Ювентус
1:2
Сассуоло
окончен

В Италии недовольны работой главного тренера туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Журналисты считают, что тактика специалиста устарела, из-за чего команда не показывает хороших результатов.

«Возможно, пять лет назад это работало, но сейчас этим никого не впечатлить. Туринцы не должны были поигрывать в последнем матче, однако проблема в том, что они не знают, как побеждать. Массимилиано не заметил, как футбол изменился. При нем команда показывает стандартную игру, они не знают, что делать. Нет четкого понимания игры», - говорится в материале La Gazzetta dello Sport.

Команда под руководством Аллегри неудачно выступает в текущем сезоне Серии. По итогам десяти туров «Ювентус» идет лишь на седьмом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Массимилиано Аллегри
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Комментарии (1)
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Spirit
29 Октября 2021 в 10:24
Аллерги стал смахивать на Моуринью, который на одной схеме игры хотел и дальше выигрывать все.
И серия А стала сильнее и он тоже этого не заметил!
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