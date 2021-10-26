По всей видимости, футбольный агент Мино Райола приложит все усилия, чтобы летом следующего года снова получить выгоду от трудоустройства некоторых своих клиентов в «Ювентус».

Согласно данным, предоставленным итальянским журналистом Руди Галетти, Райола в ближайшие дни встретится с руководством туринцев для обсуждения потенциальных переходов полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и защитника «Милана» Алессио Романьоли.

Сообщается, что «Ювентус» действительно заинтересован в этих игроках. Клуб наверняка покинет Маттайс де Лихт, освободив место в центре обороны для Романьоли, а продажа Адриена Рабио и Аарона Рэмзи позволит итальянцам усилить среднюю линию в лице Погба.