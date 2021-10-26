Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 216 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Райола встретится с боссами «Ювентуса», чтобы обсудить будущее Погба и Романьоли слухи

26 Октября 2021 • 23:55 Комментировать
Ювентус
...
Сассуоло
1.43 4.80 6.90
Через 19 ч. 25 мин.

По всей видимости, футбольный агент Мино Райола приложит все усилия, чтобы летом следующего года снова получить выгоду от трудоустройства некоторых своих клиентов в «Ювентус».  

Согласно данным, предоставленным итальянским журналистом Руди Галетти, Райола в ближайшие дни встретится с руководством туринцев для обсуждения потенциальных переходов полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и защитника «Милана» Алессио Романьоли.

Сообщается, что «Ювентус» действительно заинтересован в этих игроках. Клуб наверняка покинет Маттайс де Лихт, освободив место в центре обороны для Романьоли, а продажа Адриена Рабио и Аарона Рэмзи позволит итальянцам усилить среднюю линию в лице Погба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мино Райола Поль Погба Алессио Романьоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
26 Октября
23:55 · Англия. Премьер-лига
Райола встретится с боссами «Ювентуса», чтобы обсудить будущее Погба и Романьоли слухи
23:51 · Англия. Кубок лиги
«Челси» только в серии пенальти одолел «Саутгемптон» 2
23:38 · Англия. Кубок лиги
«Арсенал» разобрался с «Лидсом» в Кубке лиги
23:26 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет зимой подписать форварда «Арсенала» слухи
23:06 · Англия. Кубок лиги
Защитник Чамберс забил за «Арсенал» первым касанием после выхода на замену
22:17 · Англия. Премьер-лига
Английские клубы готовы побороться за Белотти слухи
22:07 · Англия. Премьер-лига
Конор Макгрегор: «Сульшер сидел в запасе, когда Роналду играл – в «МЮ» все друзья, это проблема» 1
21:57 · Англия. Премьер-лига
«Реал» следит за ситуацией вокруг Салаха – игрок не может договориться с «Ливерпулем» по новому контракту слухи
21:19 · Англия. Кубок лиги
«Арсенал» - «Лидс» - 2:0 (закончен)
21:15 · Англия. Кубок лиги
«Челси» - «Саутгемптон» - 1:1 (пен. 4:3) - закончен 1
20:27 · Англия. Премьер-лига
«Фонсека подождёт»: «Ньюкасл» переключил своё внимание на главного тренера «Аякса» слухи
16:27 · Англия. Премьер-лига
У Сульшера есть три матча, чтобы сохранить свой пост 1
15:09 · Англия. Премьер-лига
Фостер удивился профессионализму Салаха 4
13:39 · Англия. Премьер-лига
Клопп уверен, что игру Фирмино будут описывать в книгах
11:59 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на звёздного игрока «Реала»
Все новости
Рекомендуем