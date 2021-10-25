В январе полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перебраться в «Сассуоло».

Агент Миранчука Вадим Шпинев сегодня сообщил, что вскоре будет общаться с «Аталантой» относительно аренды россиянина в один из клубов Серии А. По информации корреспондента ЕвроФутбол.ру Сергея Румянцева, к Миранчуку проявляет интерес «Сассуоло». «Нераверди» планируют взять полузащитника в аренду, а главный тренер команды Алессио Дионизи высоко оценивает потенциал Миранчука. Кроме того, эта сделка может облегчить трансфер в «Аталанту» Жереми Бога, которого очень хочет видеть в команде Джан Пьеро Гасперини.