​Кьеллини раскрыл прозвище де Лихта

Ветеран «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался по поводу защитника Маттайса де Лихта.

«Маттайс очень силён. Иногда я называю его Тор (мифологический персонаж и супергерой из фильмов Marvel – прим.)», - цитирует Кьеллини Voetbal International со ссылкой на DAZN.

«Станет ли де Лихт одним из наследников связки BBC (Бонуччи, Барцальи, Кьеллини – прим.)? Если бы он был итальянцем, его было бы проще привязать к клубу на долгие годы. Но я надеюсь, что де Лихт проведёт в клубе ещё много лет. У него много хороших качеств. Ему 22 года, но он обладает менталитетом тридцатилетнего и хочет прогрессировать изо дня в день», - сказал Кьеллини.