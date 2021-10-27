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Чемпионат Италии. Серия А

​Кьеллини раскрыл прозвище де Лихта

27 Октября 2021 • 15:18 Комментировать
Ювентус
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Через 4 ч. 7 мин.

Ветеран «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался по поводу защитника Маттайса де Лихта.

«Маттайс очень силён. Иногда я называю его Тор (мифологический персонаж и супергерой из фильмов Marvel – прим.)», - цитирует Кьеллини Voetbal International со ссылкой на DAZN.

«Станет ли де Лихт одним из наследников связки BBC (Бонуччи, Барцальи, Кьеллини – прим.)? Если бы он был итальянцем, его было бы проще привязать к клубу на долгие годы. Но я надеюсь, что де Лихт проведёт в клубе ещё много лет. У него много хороших качеств. Ему 22 года, но он обладает менталитетом тридцатилетнего и хочет прогрессировать изо дня в день», - сказал Кьеллини.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини Маттайс де Лихт
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