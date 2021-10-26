«Впервые об этом слышу» - спортдир «Сассуоло» прокомментировал слухи о Миранчуке

Джованни Руссо, спортивный директор «Сассуоло», поделился реакцией на информацию касаемо вероятного перехода Алексея Миранчука в январе в ряды «нераверди».

«Впервые об этом слышу. Обыкновенный слух, потому что вопрос об аренде игроков ещё не рассматривался», - сказал функционер в интервью Sport24.

При этом Джованни Руссо не стал исключать, что зимой ситуация может в корне измениться. Напоследок он добавил, что «Сассуоло» всегда будет пытаться усилиться хорошими игроками.

Алексей Миранчук в текущем сезоне сыграл за команду Гасперини в 7 матчах во всех турнирах и отличился всего одним ассистом.