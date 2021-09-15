Лаутаро договорился с «Интером» о продлении контракта

Лаутаро Мартинес в скором времени должен поставить подпись под обновлённым соглашением с миланским «Интером».

Чемпионы Италии близки к пролонгации отношений с ведущим нападающим, о чём информирует инсайдер Фабрицио Романо. По его сведениям, сторонам удалось договориться касаемо деталей будущей сделки.

Предполагается, что уже на днях миланцы выступят с официальным заявлением относительно будущего аргентинца.

По слухам, новый документ не будет предусматривать фиксированную сумму отступных за 24-летнего игрока.

Ранее легенда «нерадзури» Диего Милито выразил надежду, что его соотечественник останется в «Интере».