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Серия А

Лаутаро договорился с «Интером» о продлении контракта

15 Сентября 2021 • 19:22 Комментировать
Интер Милан
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Болонья
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18.09 19:00

Лаутаро Мартинес в скором времени должен поставить подпись под обновлённым соглашением с миланским «Интером».

Чемпионы Италии близки к пролонгации отношений с ведущим нападающим, о чём информирует инсайдер Фабрицио Романо. По его сведениям, сторонам удалось договориться касаемо деталей будущей сделки.

Предполагается, что уже на днях миланцы выступят с официальным заявлением относительно будущего аргентинца.

По слухам, новый документ не будет предусматривать фиксированную сумму отступных за 24-летнего игрока.

Ранее легенда «нерадзури» Диего Милито выразил надежду, что его соотечественник останется в «Интере».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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