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Серия А

Барелла: «Незабываемый год для сборной Италии и «Интера»

14 Сентября 2021 • 18:43 Комментировать
Интер Милан
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Болонья
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18.09 19:00

Полузащитник «Интера» и сборной Италии Николо Барелла поделился впечатлениями от нынешнего года. Игрок стал чемпионом Италии в составе клуба, и выиграл чемпионат Европы вместе с национальной командой.

«Я никогда не забуду этот год. Победы в чемпионате Италии и на Евро были невероятными. Это было очень сложно. В тот момент это было похоже на введение чистого адреналина», - цитирует Бареллу Football Italia.

Напомним, что Барелла стал игроком «Интера» в 2020 году, перейдя из «Кальяри» за 32,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету три матча в Серии А, в которых он отметился тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сборная Италии Николо Барелла
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