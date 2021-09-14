Барелла: «Незабываемый год для сборной Италии и «Интера»

Полузащитник «Интера» и сборной Италии Николо Барелла поделился впечатлениями от нынешнего года. Игрок стал чемпионом Италии в составе клуба, и выиграл чемпионат Европы вместе с национальной командой.

«Я никогда не забуду этот год. Победы в чемпионате Италии и на Евро были невероятными. Это было очень сложно. В тот момент это было похоже на введение чистого адреналина», - цитирует Бареллу Football Italia.

Напомним, что Барелла стал игроком «Интера» в 2020 году, перейдя из «Кальяри» за 32,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету три матча в Серии А, в которых он отметился тремя результативными передачами.