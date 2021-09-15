Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 323 Комментарии
Серия А

«Интер» намерен продлить контракт с Бареллой

15 Сентября 2021 • 15:03 Комментировать
Интер Милан
...
Болонья
1.38 5.00 7.80
18.09 19:00

Полузащитник «Интера» Николо Барелла близок к тому, чтобы продлить контракт со своим нынешним клубом, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, руководство миланцев уже начало переговоры с футболистом по поводу нового соглашения.

Сообщается, что «Интер» готов повысить зарплату Бареллы до 4,5 миллионов евро в год, однако окружение игрока может наставить на более высоком окладе для футболиста. Нынешний контракт итальянца рассчитан до 2024 года.

Напомним, что Барелла стал игроком «Интера» в 2020 году, перейдя из «Кальяри» за 32,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах Серии А, в которых отметился тремя результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Николо Барелла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Сентября
15:50 · Италия. Серия А
Диего Милито: «Надеюсь, Лаутаро в «Интере» надолго»
15:03 · Италия. Серия А
«Интер» намерен продлить контракт с Бареллой
11:57 · Италия. Серия А
Маццарри назначен главным тренером «Кальяри» официально
09:53 · Италия. Серия А
​Дибала высказался о своём будущем
14 Сентября
22:37 · Италия. Серия А
​Тудор возглавил «Верону» официально
18:43 · Италия. Серия А
Барелла: «Незабываемый год для сборной Италии и «Интера»
18:36 · Италия. Серия А
Сарри получил двухматчевый бан
18:18 · Англия. Премьер-лига
Ромеро по-прежнему интересен «Барселоне»
18:04 · Италия. Серия А
Тотти назвал Моуринью «отличным персонажем»
16:04 · Италия. Серия А
«Кальяри» прекратил сотрудничество с Семпличи
15:27 · Италия. Серия А
Шевченко назвал Ибрагимовича лидером «Милана» 1
15:23 · Италия. Серия А
Два итальянских топ-клуба интересуются Иско
14:47 · Италия. Серия А
Ди Франческо уволен из «Вероны» 1
14:29 · Италия. Серия А
«Интер» представил резервный комплект формы 2 фото
08:07 · Италия. Серия А
Дель Пьеро - об уходе Роналду из «Ювентуса»: «Проблема была в неспособности команды вырасти вокруг суперзвезды» 1
Все новости
Рекомендуем