«Интер» намерен продлить контракт с Бареллой

Полузащитник «Интера» Николо Барелла близок к тому, чтобы продлить контракт со своим нынешним клубом, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, руководство миланцев уже начало переговоры с футболистом по поводу нового соглашения.

Сообщается, что «Интер» готов повысить зарплату Бареллы до 4,5 миллионов евро в год, однако окружение игрока может наставить на более высоком окладе для футболиста. Нынешний контракт итальянца рассчитан до 2024 года.

Напомним, что Барелла стал игроком «Интера» в 2020 году, перейдя из «Кальяри» за 32,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах Серии А, в которых отметился тремя результативными действиями.