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Серия А

Симоне Индзаги: «Адаптация Дюмфриса прошла быстрее, чем мы предполагали»

19 Сентября 2021 • 10:55 Комментировать (2)
Интер Милан
6:1
Болонья
окончен

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги явно доволен игрой голландского новичка своей команды Дензела Дюмфриса.

Подписанный «нерадзури» в период летнего трансферного окна правый защитник впервые вышел в стартовом составе гранда Серии А и помог своей новой команде разгромить «Болонью» со счётом 6:1. На счету у Дюфриса два голевых паса в матче.

«Дензел продемонстрировал потрясающую игру. Он здорово работает на тренировках. Его адаптация прошла быстрее, чем мы предполагали. Мы более, чем довольны Дюфрисом», - приводит слова Симоне Индзаги DAZN.

Напомним, что «Интер» заплатил «ПСВ» за 25-летнего латераля 12,5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Интер Милан Симоне Индзаги Дензел Дюмфрис
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