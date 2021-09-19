Симоне Индзаги: «Адаптация Дюмфриса прошла быстрее, чем мы предполагали»

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги явно доволен игрой голландского новичка своей команды Дензела Дюмфриса.

Подписанный «нерадзури» в период летнего трансферного окна правый защитник впервые вышел в стартовом составе гранда Серии А и помог своей новой команде разгромить «Болонью» со счётом 6:1. На счету у Дюфриса два голевых паса в матче.

«Дензел продемонстрировал потрясающую игру. Он здорово работает на тренировках. Его адаптация прошла быстрее, чем мы предполагали. Мы более, чем довольны Дюфрисом», - приводит слова Симоне Индзаги DAZN.

Напомним, что «Интер» заплатил «ПСВ» за 25-летнего латераля 12,5 миллионов евро.