Футболисты «Интера» представили резервный комплект формы, который выполнен в чёрном цвете с яркими полосами, передаёт пресс-служба миланского клуба.

Большую часть формы занимает чёрный цвет. Номера и фамилии игроки сделаны в ярко-синем цвете. Также на футболке присутствуют яркие полосы разных оттенков.

Напомним, что в прошлом сезоне «Интер» стал чемпионом Италии. В нынешней кампании команда Симоне Индзаги набрала семь очков после стартовых трёх туров. В следующем туре миланцы домы сыграют с «Болоньей».

Кроме этого, 15 сентября «Интер» сыграет дома с «Реалом» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

| THIRD KIT



Brothers and Sisters of the World



https://t.co/fWyRhX2DSl pic.twitter.com/hCm6JbFzCp