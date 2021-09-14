Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 219 Комментарии
Серия А

«Интер» представил резервный комплект формы фото

14 Сентября 2021 • 14:29 Комментировать (2)
Интер Милан
...
Болонья
1.38 5.00 7.80
18.09 19:00

Футболисты «Интера» представили резервный комплект формы, который выполнен в чёрном цвете с яркими полосами, передаёт пресс-служба миланского клуба.

Большую часть формы занимает чёрный цвет. Номера и фамилии игроки сделаны в ярко-синем цвете. Также на футболке присутствуют яркие полосы разных оттенков.

Напомним, что в прошлом сезоне «Интер» стал чемпионом Италии. В нынешней кампании команда Симоне Индзаги набрала семь очков после стартовых трёх туров. В следующем туре миланцы домы сыграют с «Болоньей».

Кроме этого, 15 сентября «Интер» сыграет дома с «Реалом» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

 

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Ro9ovadian
14 Сентября 2021 в 17:03
Xочeшь сyпepскoго ceкcа с кpаcивыми нeзнaкомкaми? если да, то пеpеxоди и pегистpиpyйся, здecь все дeвки дaют бecплатнo и анoнимнo ------ bit.do/vsisky
Kasper_043
14 Сентября 2021 в 14:43
что за ЛГБТ флаг!!!!!!!!!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
16:04 · Италия. Серия А
«Кальяри» прекратил сотрудничество с Семпличи
15:27 · Италия. Серия А
Шевченко назвал Ибрагимовича лидером «Милана» 1
15:23 · Италия. Серия А
Два итальянских топ-клуба интересуются Иско
14:47 · Италия. Серия А
Ди Франческо уволен из «Вероны»
14:29 · Италия. Серия А
«Интер» представил резервный комплект формы 2 фото
08:07 · Италия. Серия А
Дель Пьеро - об уходе Роналду из «Ювентуса»: «Проблема была в неспособности команды вырасти вокруг суперзвезды» 1
00:12 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Ливерпуль» поспорят за защитника «Торино» слухи
13 Сентября
23:45 · Италия. Серия А
«Болонья» одолела «Верону», забив в концовке 2
21:01 · Англия. Премьер-лига
«Милан» назвал «Манчестер Сити» цену на Тео Эрнандеса слухи
18:50 · Италия. Серия А
«Ювентус» интересуется защитником «Реала» 2
16:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может подписать двух защитников «Интера» 6
16:37 · Италия. Серия А
«Милан» может построить новый стадион к 2025 году
16:31 · Италия. Серия А
​Кьеза тренируется отдельно
11:32 · Италия. Серия А
«Ювентус» заинтересовался защитником «Реала» 2
10:32 · Италия. Серия А
Шевченко: «Не будет трагедией, если «Милан» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов»
Все новости
Рекомендуем