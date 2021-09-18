Дюмфрис – о 6:1 с «Болоньей»: «Хорошая игра для нас после «Реала»

Дензел Дюмфрис прокомментировал крупный успех «Интера» с теннисным счётом в игре четвёртого тура чемпионата Италии против «Болоньи».

Голландский латераль провёл свой первый матч в стартовом составе «нерадзури» и отличился двумя голевыми передачами.

«Я невероятно рад. Это была хорошая игра для нас после «Реала». Мы должны были прийти в норму.

Мне следует активнее идти в атаку, обеспечивать команде максимальную ширину. Я дебютировал в основном составе, но уже чувствовал себя здорово на поле. Партнёры сильно помогают мне», - приводит слова Дюмфриса DAZN.

К слову, для «Интера» успех в матче с «россоблу» стал 18-м подряд домашним триумфом в рамках Серии А.