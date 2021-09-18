Де Росси может возглавить «Болонью»

Бывший капитан «Ромы» Даниэле Де Росси близок к получению первой большой работы в Серии А.

Позиции Синиши Махайловича у руля «Болоньи» после сокрушительного фиаско 1:6 на «Сан-Сиро» заметно пошатнулись. Сербский специалист может быть уволен на фоне накопившихся у «россоблу» неудач. Напомним, что ранее «Болонья» вылетела из розыгрыша Кубка Италии в первом раунде от команды из Серии Б.

Согласно информации Tuttomercatoweb, правление «Болоньи» рассматривает вариант с приглашением на тренерский пост Даниэле Де Росси, бывшего помощника Роберто Манчини в сборной Италии.

Прежде экс-футболист «Ромы» заявлял о своей готовности ступить на тренерскую стезю.