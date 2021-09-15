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Бундеслига

Перишич может вернуться в «Баварию»

15 Сентября 2021 • 16:48 Комментировать
Бавария
...
Бохум
1.07 12.00 28.00
18.09 16:30

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может вернуться в «Баварию», где он выступал ранее на правах аренды, передаёт Todofichajes. Следующим летом у хорвата заканчивается контракт с миланским клубом и мюнхенцы смогут подписать его бесплатно.

Сообщается, что «Бавария» готова начать переговоры с Перишичем уже в январе. Сам игрок тоже не против вернуться в мюнхенский клуб.

Напомним, что Перишич выступал за «Баварию» в сезоне 2019/20. В составе мюнхенского клуба он сыграл 35 матчей, в которых забил восемь голов и отдал десять результативных передач. Также вместе с «Баварией» он стал победителем Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Иван Перишич
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