«Интер» возглавил Серию А, забив 6 мячей «Болонье»

В четвёртом туре Серии А «Интер» реабилитировался за неудачи в матчах с «Реалом» и «Сампдорией». Команда Симоне Индзаги забила в ворота соперника сразу шесть мячей. Лаутаро Мартинес, Милан Шкриньяр, Николо Барелла, Матиас Весино и Эдин Джеко (дважды) стали авторами голов. Гости в концовке забили гол престижа, но проиграли 1:6.
«Интер» с 10 очками вышел на чистое первое место.
Протокол игры
|Интер Милан
|6:1
|Болонья
|(1:0) Мартинес Лаутаро 6'
|(2:0) Шкриньяр Милан 30'
|(3:0) Барелла Николо 34'
|(4:0) Весино Матиас 54'
|(5:0) Джеко Эдин 63'
|(6:0) Джеко Эдин 68'
|86' Теате Артур (6:1)
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан 67' ( Санчес Алексис ( 67') • Бастони Алессандро 74' ( Коларов Александар ( 74') • Дюмфрис Дензел • Барелла Николо • Брозович Марсело 74' ( Гальярдини Роберто ( 74') • Весино Матиас • Димарко Федерико • Мартинес Лаутаро 67' ( Раноккия Андреа ( 67') • Корреа Хоакин 29' ( Джеко Эдин ( 29')
Запасные: Чалханоглу Хакан • Перишич Иван • Кордац Алекс • Сатриано Мартин • Дармиан Маттео • Д'Амброзио Данило • Раду Йонуц
Скорупски Лукаш • Де Сильвестри Лоренцо 23' 74' ( Теате Артур ( 74') • Медель Гари • Бонифаци Кевин • Хики Аарон 36' 55' ( Барроу Муса ( 55') • Домингес Николас 69' ( Ван Хойдонк Сидней ( 69') • Сванберг Маттиас 55' ( Дейкс Митчелл ( 55' ) • 83'Ольсен Сков Андреас • Сориано Роберто • Сансоне Никола 55' ( Виньято Эмануэль ( 55') • Арнаутович Марко
Запасные: Бинкс Луис • Сумаоро Адама • Барди Франческо • Орсолини Риккардо • Wisdom Amey • М'Байе Ибрахим • Сантандер Федерико
18 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).