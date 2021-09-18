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Серия А

«Интер» возглавил Серию А, забив 6 мячей «Болонье»

18 Сентября 2021 • 20:52 Комментировать (1)
Интер Милан
6:1
Болонья
окончен

В четвёртом туре Серии А «Интер» реабилитировался за неудачи в матчах с «Реалом» и «Сампдорией». Команда Симоне Индзаги забила в ворота соперника сразу шесть мячей. Лаутаро Мартинес, Милан Шкриньяр, Николо Барелла, Матиас Весино и Эдин Джеко (дважды) стали авторами голов. Гости в концовке забили гол престижа, но проиграли 1:6.

«Интер» с 10 очками вышел на чистое первое место.

Протокол игры  
Интер Милан 6:1 Болонья
(1:0) Мартинес Лаутаро 6'    
(2:0) Шкриньяр Милан 30'    
(3:0) Барелла Николо 34'    
(4:0) Весино Матиас 54'    
(5:0) Джеко Эдин 63'    
(6:0) Джеко Эдин 68'    
    86' Теате Артур (6:1)
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан   67' (Санчес Алексис (   67') Бастони Алессандро   74' (Коларов Александар (   74') Дюмфрис Дензел Барелла Николо Брозович Марсело   74' (Гальярдини Роберто (   74') Весино Матиас Димарко Федерико Мартинес Лаутаро   67' (Раноккия Андреа (   67') Корреа Хоакин   29' (Джеко Эдин (   29')
Запасные: Чалханоглу Хакан Перишич Иван Кордац Алекс Сатриано Мартин Дармиан Маттео Д'Амброзио Данило Раду Йонуц
Скорупски Лукаш Де Сильвестри Лоренцо   23'   74' (Теате Артур (   74') Медель Гари Бонифаци Кевин Хики Аарон   36'   55' (Барроу Муса (   55') Домингес Николас   69' (Ван Хойдонк Сидней (   69') Сванберг Маттиас   55' (Дейкс Митчелл (   55'   83') Ольсен Сков Андреас Сориано Роберто Сансоне Никола   55' (Виньято Эмануэль (   55') Арнаутович Марко
Запасные: Бинкс Луис Сумаоро Адама Барди Франческо Орсолини Риккардо Wisdom Amey М'Байе Ибрахим Сантандер Федерико
18 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Болонья Интер Милан Эдин Джеко
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Комментарии (1)
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Beorn_n
18 Сентября 2021 в 21:14
Монстры. Лучше бы Реалу хоть 1 забили.
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окончен Дженоа 1:2 Фиорентина
окончен Интер Милан 6:1 Болонья
Идет 45 минута Салернитана 0:0 Аталанта 12 6.4 1.25
19.09  13:30 Эмполи ... Сампдория 2.75 3.55 2.55
19.09  16:00 Венеция ... Специя 2.6 3.45 2.75
19.09  19:00 Верона ... Рома 3.7 3.85 1.96
19.09  19:00 Лацио ... Кальяри 1.49 4.8 6.2
19.09  21:45 Ювентус ... Милан 2.06 3.6 3.6
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