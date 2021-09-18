«Интер» возглавил Серию А, забив 6 мячей «Болонье»

В четвёртом туре Серии А «Интер» реабилитировался за неудачи в матчах с «Реалом» и «Сампдорией». Команда Симоне Индзаги забила в ворота соперника сразу шесть мячей. Лаутаро Мартинес, Милан Шкриньяр, Николо Барелла, Матиас Весино и Эдин Джеко (дважды) стали авторами голов. Гости в концовке забили гол престижа, но проиграли 1:6.

«Интер» с 10 очками вышел на чистое первое место.