С. Индзаги: «У нас были опасения после игры с «Реалом»

Коуч «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал крупный успех своей команды в поединке четвёртого тура Серии А против «Болоньи» со счётом 6:1.

Для «нерадзури» эта победа стала 18-й домашней в чемпионате Италии подряд.

«У нас были опасения после игры Лиги чемпионов с «Реалом». Знаем, что в том матче мы были достойны большего. К счастью, парни использовали верный подход с самого начала игры.

Порой необходимо анализировать матч в отрыве от результата. После игры с мадридцами поздравил своих подопечных. Но также я попросил их больше не упускать сколько моментов», - приводит слова Индзаги Football Italia.