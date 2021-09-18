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Серия А

С. Индзаги: «У нас были опасения после игры с «Реалом»

18 Сентября 2021 • 22:47 Комментировать
Интер Милан
0:1
Реал Мадрид
окончен

Коуч «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал крупный успех своей команды в поединке четвёртого тура Серии А против «Болоньи» со счётом 6:1.

Для «нерадзури» эта победа стала 18-й домашней в чемпионате Италии подряд.

«У нас были опасения после игры Лиги чемпионов с «Реалом». Знаем, что в том матче мы были достойны большего. К счастью, парни использовали верный подход с самого начала игры.

Порой необходимо анализировать матч в отрыве от результата. После игры с мадридцами поздравил своих подопечных. Но также я попросил их больше не упускать сколько моментов», - приводит слова Индзаги Football Italia.

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Болонья Реал Мадрид Интер Милан Серия А Симоне Индзаги Лига Чемпионов
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