«Интер» намерен продлить контракт с Брозовичем

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович может продлить контракт с клубом в ближайшее время, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, стороны уже начали переговоры по этому поводу.

Единственной преградой могут стать запросы Брозовича по новой зарплате. Сообщается, что хорват хочет получать шесть миллионов евро в год, что является проблемой для клуба.

Напомним, что Брозович стал игроком «Интера» в 2016 году, перейдя из загребского «Динамо» за пять миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл два матча в Серии А, результативными действиями не отмечался. Также в составе миланского клуба он становился чемпионом Италии.